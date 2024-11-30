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Giriş Tarihi: 30.11.2024 12:43

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a sürpriz sağ bek: Ridle Baku

Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki sağ bek Ridle Baku ile ilgilendiği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan’a sürpriz sağ bek: Ridle Baku

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalara hız verildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın bu doğrultuda rotasını Almanya'ya çevirdiği belirtildi. Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Ridle Baku ile ilgilendiği aktarıldı.

26 yaşındaki Alman sağ bek, bu sezon Wolfsburg'da 13 müsabakada forma şansı buldu. Ridle Baku, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Alman oyuncunun Wolfsburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ridle Baku'nun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

Mainz altyapısında yetişen Ridle Baku, 2020-2021 sezonu başında 10 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu. Ridle Baku, Almanya Milli Takımı'nda 4 maça çıktı ve 1 gol attı. (Sports Digitale)

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GALATASARAY HABERİ: Aslan'a sürpriz sağ bek: Ridle Baku
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