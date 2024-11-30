GALATASARAY HABERİ: Orta sahaya Berkay Özcan

Galatasaray, Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan'ın peşine düştü. Aslan'ın yerli rotasyonunu güçlendirmek için 26 yaşındaki orta saha için harekete geçtiği kaydedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Başakşehir'de forma giyen eski öğrencisi Berkay Özcan'ın transferi için onay verdiği vurgulandı. Süper Lig devinin, Berkay Özcan'ın transferini makul bir bonservis ücreti karşılığında bitirmek istediği belirtildi.

Berkay Özcan, bu sezon Başakşehir'de 20 karşılaşmada forma şansı buldu. 26 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol attı ve 1 asist üretti. Berkay'ın Başakşehir ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Karlsruhe altyapısında yetişen Berkay Özcan daha sonra Stuttgart, Hamburg ve Başakşehir'de oynadı. Berkay Özcan, A Milli Futbol Takımı'nda 7 müsabakada süre aldı. (Sporx)