Jevtovic attı, Konyaspor 3 puanı aldı!

Süper Lig'in 14'üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 78.dakikada Marko Jevtovic kaydetti. 2 hafta sonra kazanan Konyaspor, puanını 18'e yükseltti.

Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor ise 2 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3'üncü dakikada sol kanattan atağa çıkan Adana Demirspor'da Ali Yavuz Kol, çalımlarla rakip ceza sahasına sokulup şutunu çekti, top kaleci Slowik'te kaldı.

20'nci dakikada orta sahada kazandığı kontratağa kalkan Konyaspor'da Jevtovic, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Vedat, iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47'nci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda kaleci Slowik sağ tarafa uzanarak topu kornere çeldi.

64'üncü dakikada sol kanattan atağa kalkan Konyaspor'da Pedrinho'nun ortasında penaltı noktası civarında yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Vedat Karakuş topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Köşe atışında yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

88'inci dakikada Konyaspor'un sol kanattan atağında Nourani'nin pasında ceza sahasına giren Aimbetov'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Slowik topu kurtardı.

Karşılaşma sonunda Konyaspor, 1-0 galip geldi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş- Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev (Dk. 58 Tolga Kalender), Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Ozan Demirbağ), Maestro, Yusuf Sarı, İzzet Çelik (Dk. 58 Alioui), Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barasi (Dk. 69 Aimbetov)

KONYASPOR: Slowik- Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Muhammet Tunahan Tasçı (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Pedrinho (Dk. 85 Aleksic), Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Ufuk Akyol), Keyta (Dk. 71 Prip), Umut Nayir (Dk. 84 Kramer)

GOL: Dk. 78 Jevtovic (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Abdulsamet Burak, Semih Güler (Adana Demirspor), Boranijasevic, Aleksic, Slowik (Konyaspor)