Mustafa Dalcı: "Futbolun şansı çok önemli"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BECERİKSİZLİK VARDI"

Oyuncuların sahada büyük bir karakter gösterdiğini dile getiren Dalcı, "Yakalanan ciddi pozisyonları biraz daha becerikli olup değerlendirebilseydik burada başka şeyler konuşabilirdik ama futbolda bazen futbolun şansının da yanınızda olması gerekiyor. Hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamak gerçekten bizi de oyuncularımızı da çok üzdü. Futbolun şansı çok önemli. Bugün sadece o yanımızda yoktu ve beceriksizlik vardı." diye konuştu.