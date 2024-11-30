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Giriş Tarihi: 30.11.2024 23:13

Nuri Şahin, Bayern Münih'i elinden kaçırdı!

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 12. haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Münih'e puanı getiren gol, 85. dakikada Jamal Musiala'dan geldi.

AA
Nuri Şahin, Bayern Münih’i elinden kaçırdı!

Bundesliga'nın 12. haftasında Der Klassiker heyecanı yaşandı. Borussia Dortmund ile Bayern Münih Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi.

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Dortmund, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk takım, rakibine 85. dakikada Jamal Musiala'nın kaydettiği golle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bayern Münih, bu sonucun ardından 30 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Evinde maç kaybetmeyen Borussia Dortmund, 20 puanla 5. sırada yer aldı.

GÜNÜN SONUÇLARI

- Augsburg 1-0 Bochum

- Bremen 2-2 Stuttgart

- Freiburg 3-1 Mönchengladbach

- RB Leipzig 1-5 Wolfsburg

- Union Berlin 1-2 Leverkusen

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Nuri Şahin, Bayern Münih'i elinden kaçırdı!
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