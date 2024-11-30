Nuri Şahin, Bayern Münih’i elinden kaçırdı!

Bundesliga'nın 12. haftasında Der Klassiker heyecanı yaşandı. Borussia Dortmund ile Bayern Münih Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi.

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Dortmund, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk takım, rakibine 85. dakikada Jamal Musiala'nın kaydettiği golle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bayern Münih, bu sonucun ardından 30 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Evinde maç kaybetmeyen Borussia Dortmund, 20 puanla 5. sırada yer aldı.

GÜNÜN SONUÇLARI

- Augsburg 1-0 Bochum

- Bremen 2-2 Stuttgart

- Freiburg 3-1 Mönchengladbach

- RB Leipzig 1-5 Wolfsburg

- Union Berlin 1-2 Leverkusen