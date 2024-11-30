Samsunspor, Bodrum’a kışı yaşattı

REEDER SAMSUNSPOR 4 - 0 SİPAY BODRUM FK
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 67 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 78 Soner Gönül), Benasser, Ntcham (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 85 Tait), Dimata (Dk. 78 Muja), Moundilmadji
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Ajeti (Dk. 54 Obekpa), Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Seferi (Dk. 87 Kenan Özer), Brazao (Dk. 68 Cenk Şen), Dimitrov (Dk. 69 Enes Öğrüce), Puscas
Goller: Dk. 6 Van Drongelen, Dk. 52 ve 55 Moundilmadji, Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
2. dakikada Samsunspor atağında Ntcham'ın ceza sahası çizgisinin hemen dışından sert şutunda, top direk dibinden auta çıktı.
6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Samsunspor'un sol taraftan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Van Drongelen, kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinin arasından topu ağlara gönderdi: 1-0.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
46. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Emre Kılınç'ın pasında altıpas içinde topla buluşan Dimata, bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
48. dakikada ev sahibi takımın atağında Bola'nın ceza sahasına ortasına Holse dokundu, defansa çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
52. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Holse'nin ara pasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza saha içine girer girmez sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
55. dakika Moundilmadji kendisinin 2'nci takımın 3'üncü golünü kaydetti. Emre Kılınç'ın ara pasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Gökhan Akkan'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.
72. dakikada Samsunspor'un sol çaprazdan geliştirdiği atakta Moundilmadji'nin pasında arka direkte topla buluşan Dimata'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Tait'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.