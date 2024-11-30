Trabzonspor’da kongre günü: Ertuğrul Doğan tek aday

Trabzonspor Kulübünün Olağan Genel Kurulu Toplantısı başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

SEÇİMDE 9 BİN 909 ÜYE OY KULLANACAK

Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-Mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek. Eski kulüp başkanlarından Ahmet Celal Ataman, genel kurulu izleyenler arasında yer aldı. Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler, ilk dakikalarda fazla ilgi göstermedi.

TRABZONSPOR'UN BORCU: 3 MİLYAR 940 MİLYON LİRA

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 tarihi itibariyle net borcunun 3 Milyar 940 Milyon TL olduğunu açıkladı.

YÖNETİM KURULUNUN İBRASI OYLANACAK

Kulüp genel sekreteri Kemal Ertürk'ün konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Hakan Orhan, seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu. Kongrenin bugünkü bölümünde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak.

OY VERME İŞLEMİ YARIN

Yarın saat 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Genel kurulunda ayrıca yarın kurullarda seçim yapılacak. Denetim Kurulu Başkanlığı için İsmet Keskin ve Disiplin Kurulu Başkanlığı için Av. Haluk Raci Gençosmanoğlu tek liste ile seçimlere girecek. Sicil Kurulu Başkanlığı için de 5 aday yarışacak. Mevcut Başkan Hasan Basri Halisçelik'in yeniden aday olduğu seçimlerde Seykan Gülen, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş ve Serdar İsaoğlu sicil kurulu başkanlığı için yarışacak.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ

ASİL ÜYELER: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

YEDEK ÜYELER: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.