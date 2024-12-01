Ankaragücü ile Pendikspor yenişemedi!

1. Lig'in 14. hafta maçında Ankaragücü ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ankaragücü'nün golünü 9. dakikada Kitsiou, Pendikspor'un golünü ise 57. dakikada Berkay Sülüngöz attı.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 20, Pendikspor ise 19 yaptı..

Ankaragücü, gelecek hafta Boluspor deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9. dakikada sarı-lacivertli ekibin sağdan gelişen atakta ceza sahası içinde topu Bajic kontrol ederek pas attı. Pası alan Kitsiou, sağ köşeden sol direk dibine vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

40. dakikada Varga'nın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Kitsiou, topun gelişine vurdu ancak kaleci Erdem topu çeldi.

57. dakikada frikiği kullanan Sequeira, topu ceza sahasına gönderdi. Berkay, defansın arkasına sarkarak yaptığı vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 1-1

74. dakikada Kappel'in sol kanattan ceza sahasına doğru attığı uzun topu ofsayt pozisyonundaki Eze aldı. Eze'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top filelerle buluştu ancak gol değeri kazanmadı.

76. dakikada Eze topla ceza sahasına kadar girdi ancak Arda'nın omuz omuza mücadelesi sonucu topu kaptırdı. Eze ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

90+3. dakikada Varga'nın yaptığı ortada Hayrullah'ın kafa vuruşu üst direkten sekerek auta çıktı.



Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Lütfü Aydın

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Alper Uludağ (Hayrullah Bilazer dk. 86), Mert Çetin (Arda Ünyay dk. 59), Mahmut Tekdemir, Stelios Kitsiou, Osman Çelik (Ali Kaan Güneren dk. 69), Tolga Ciğerci, Dorin Rotariu (Renaldo Cephas dk. 70), Efkan Bekiroğlu, Kevin Varga, Rijad Bajic (Cem Türkmen dk. 86)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Diogo Alexis Coelho, İsmail Çokçalış, Mesut Kesik, Riccardo Saponara

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Nuno Sequeira, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Enes Keskin, İbrahim Akdağ, Leandro Kappel (Yonathan Del Valle dk. 81), Emeka Eze

Yedekler: Emre Koyuncu, Erden Kayra Aydın, Alpaslan Öztürk, Erdem Özgenç, Furkan Mehmet Doğan, Gökdeniz Kara, Erdem Çalık, Mustafa Çolak, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Sedat Ağçay



Goller: Stelios Kitsiou (dk. 9) (MKE Ankaragücü), Berkay Sülüngöz (dk. 57) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mesut Özdemir (Pendikspor) Stelios Kitsiou (MKE Ankaragücü)