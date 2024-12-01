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Giriş Tarihi: 1.12.2024 18:09

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Uduokhai, Paulista ve Muçi yer almadı.

AA
Beşiktaş’ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin, kamp kadrosu da açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosuna dahil ettiği 24 futbolcu şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Joao Mario, Cher Ndour, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ciro Immobile, Can Keleş

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Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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