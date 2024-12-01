Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: "Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz" Okan Buruk'a da yanıt verdi!

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARINA YANIT

Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarına da yanıt verdi.

Turan, "Oyuncular buralarda sıkıntılar yaşayabilir. Okan Ağabey'in Galatasaray tarihindeki en büyük hocalardan biri olduğunu biliyoruz. Gurur duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi niyeti göstermeye çalıştık. 6 dakika uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem. Okan Ağabey iyi dememiş." dedi.

BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, maç sonunda rakibi hakkında, "Rakibimizin bugün iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Birçok oyuncu yerde yattı. Tam pozisyona giriyoruz. 2 kişi yere yatıyor. Sürekli böyle oldu. Size karşı her şeyi yapabilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar golü atmalıydık." demişti.