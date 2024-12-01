Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: "Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz" Okan Buruk'a da yanıt verdi!

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında ikas Eyüpspor, RAMS Park'ta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sonuçlandı.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma hakkında konuşan Turan, "Kolay değil bu kadar büyük bir takıma karşı oynamak. Oyunu tutmaya çalıştık. Baskıyı biliyorduk, çözümler üretmeye çalıştık. Bol bol savunma arkasına birebir atıp boylarını uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk. Bazı karşılamalarda sıkıntılar yaşadık. Az pas yaptık. Oyundan memnunum. Oyun gidip geldikçe fırsatlar olacağını biliyorduk. Anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz, başka çaresi yok. Muhteşem mücadele verdi oyuncularım." dedi.
"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"
Genç teknik adam ayrıca hedefleri hakkında, "Çok sakatımız cezalımız vardı. Hüseyin kardeşim 17 yaşında, ilk defa Süper Lig maçına çıktı. Berabere kaldık ama sadece 1 puan aldık. Hedefimiz ligde kalmak, onun için mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti. (beIN SPORTS)
OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARINA YANIT
Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarına da yanıt verdi.
Turan, "Oyuncular buralarda sıkıntılar yaşayabilir. Okan Ağabey'in Galatasaray tarihindeki en büyük hocalardan biri olduğunu biliyoruz. Gurur duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi niyeti göstermeye çalıştık. 6 dakika uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem. Okan Ağabey iyi dememiş." dedi.
BURUK NE DEMİŞTİ?
Okan Buruk, maç sonunda rakibi hakkında, "Rakibimizin bugün iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Birçok oyuncu yerde yattı. Tam pozisyona giriyoruz. 2 kişi yere yatıyor. Sürekli böyle oldu. Size karşı her şeyi yapabilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar golü atmalıydık." demişti.