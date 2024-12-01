Gabriel Paulista 3 ay yok! Yıldız oyuncu ameliyat oldu...

Beşiktaş'ta yönetim krizi devam ederken diğer yandan da sakatlık şokları yaşanıyor. Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ameliyat oldu. Takımın önemli isimlerinden biri olan yıldız oyuncunun yaklaşık olarak 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir. Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista'nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır. Gabriel Paulista'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.