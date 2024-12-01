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Giriş Tarihi: 1.12.2024 14:04

Hasan Arat'tan flaş talep! Samet Aybaba belgeleri ortaya çıkarmıştı...

Peş peşe istifaların yaşandığı Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Görevine son verilen Samet Aybaba, dün basın toplantısında çok çarpıcı belgeler ortaya koyarak yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Bu açıklamaların ardından Hasan Arat, belgelerin araştırılmasını istedi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Hasan Arat’tan flaş talep! Samet Aybaba belgeleri ortaya çıkarmıştı...

Beşiktaş'ta üst üste alınan mağlubiyetleri ardından önce Hasan Arat başkanlıktan istifa etti ve daha sonra da teknik direktör Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Hasan Arat tarafından Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, dün Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Samet Aybaba, kendisinin görüşleri ve onayı olmadan transferlerin yapıldığını belgelerle açıkladı.

HASAN ARAT'TAN FLAŞ TALEP

Hasan Arat, Denetim Kurulu'na verdiği dilekçeyle Samet Aybaba'nın ve kendisinin sunduğu belgelerin araştırılmasını istedi. Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ve yönetimi tüm iddialara dair geniş kapsamlı bir araştırma başlattı.

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Hasan Arat'tan flaş talep! Samet Aybaba belgeleri ortaya çıkarmıştı...
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