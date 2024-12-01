Konyaspor kazandı A.Demir tarih yazdı!

SÜPERLig'in dibine demir atan ve bu hafta hocasını değiştirerek takımın başına Mustafa Dalcı'yı getiren Adana Demirspor bir darbe de Konyaspor'dan yedi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı yeşil-beyazlılar, 78'de Marko Jevtovic'in golüyle kazandı. Sadece 2 puanı bulunan Mavi Şimşekler, 13 maçın 11'inde mağlup oldu, 2 karşılaşmayı beraberlikle bitirdi. Adana ekibi ayrıca, Süper Lig tarihinde üst üste 10 iç saha mağlub-i yeti alan ilk takım oldu. Recep Uçar ile 4. maçına çıkan Konyaspor, deneyimli teknik adamla 2. galibiyetini aldı.