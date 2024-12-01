Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor kazandı A.Demir tarih yazdı!
Giriş Tarihi: 1.12.2024

Konyaspor kazandı A.Demir tarih yazdı!

Konyaspor kazandı A.Demir tarih yazdı!
SÜPER Lig'in dibine demir atan ve bu hafta hocasını değiştirerek takımın başına Mustafa Dalcı'yı getiren Adana Demirspor bir darbe de Konyaspor'dan yedi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı yeşil-beyazlılar, 78'de Marko Jevtovic'in golüyle kazandı. Sadece 2 puanı bulunan Mavi Şimşekler, 13 maçın 11'inde mağlup oldu, 2 karşılaşmayı beraberlikle bitirdi. Adana ekibi ayrıca, Süper Lig tarihinde üst üste 10 iç saha mağlub-i yeti alan ilk takım oldu. Recep Uçar ile 4. maçına çıkan Konyaspor, deneyimli teknik adamla 2. galibiyetini aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor kazandı A.Demir tarih yazdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA