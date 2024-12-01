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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Samsun evinde coştu

Ligde üst sıraları zorlayan kırmızı- beyazlılar sahasında Bodrum FK’yı Van Drongelen, Mouandilmadji (2) ve Soner’in golleriyle 4-0 yendi

Samsun evinde coştu
Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor dün sahasında Bodrum FK'yı 4-0 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu kaydetti. Landry Dimata'nın boş kaleye kaçırdığı iki inanılmaz fırsat ise farkın daha da artmasını önledi. Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Thomas Reis'in ekibi, 3. sıradaki yerini korumuş oldu. Ligde çıktığı son 6 maçta sadece 1 puan alabilen Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.
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Samsun evinde coştu
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