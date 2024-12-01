Samsun evinde coştu

Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor dün sahasında Bodrum FK'yı 4-0 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.Landry Dimata'nın boş kaleye kaçırdığı iki inanılmaz fırsat ise farkın daha da artmasını önledi. Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Thomas Reis'in ekibi, 3. sıradaki yerini korumuş oldu.çalıştırdığı Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.