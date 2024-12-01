Son dakika: Ertuğrul Doğan yeniden Trabzonspor başkanı seçildi!

ERTUĞRUL DOĞAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Tek aday olarak seçime giren Ertuğrul Doğan yeniden Trabzonspor başkanlığına seçildi. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan, "Hem ekonomide hem sahada başarılı bir Trabzonspor'u inşallah bu dönemde tüm camiamıza izlettireceğiz" dedi.

Bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 itibarıyla net borcunun 3 milyar 940 milyon 840 bin 616 lira olduğunu açıkladı.



ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.