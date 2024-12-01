SON DAKİKA: Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a dönüş için tek şart!

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı. Siyah-beyazlılarda gündeme Sergen Yalçın ismi geldi.

Sergen Yalçın, bir televizyon programında Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'le arasındaki görüşmeyi anlattı.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAYACAĞIM DA NEREDE ÇALIŞACAĞIM"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Belki 40 senedir futbolun içindeyim. Böyle bir basın toplantısı daha görmedim. O, ona cevap veriyor. O, diğerine cevap veriyor. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Teknik direktörlükle ilgili Hüseyin Yücel'le konuştum bir kere. Onda da, ben para puldan anlamam, bunları konuşmam dedim. Sorun futboldadır, geliriz düzeltmeye çalırız ama şu andaki konu futbol değil. Lütfen dedim, beni bu işlerde malzeme olarak kullanmayın. Ben böyle bir durumda aman geleyim de teknik direktörlük yapayım diyecek durumda değilim. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım değil mi? Ahmet Nur Çebi'yle de para konuşmadım. Kulüpten çıktım, tek kelime etmedim. Etsem söyleyecek çok şey vardı ama kol kırılır yen içinde kalır." dedi.

"BU SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİKÇE..."

Beşiktaş eski teknik direktörü Yalçın, "Şu anda konu Beşiktaş'ta futbol değil. Tabloya bakıyorsun, burada ne oluyor? Çok sağlıksız bir ortam var. 3 gün sonra ne olacağı belli değil. Yarın yeni yönetim gelince ne yapacaksın? Hüseyin'e de şunu söyledim. Beşiktaş'ta konu futbol değil. Önce halledilmesi gereken durumlar var. Bu sorunlar çözülmediği müddetçe, çok mümkün olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

"SORUNLAR DÜZELİRSE GELİRİM"

Sergen Yalçın, sözlerinin sonunda, "Bu sorunlar düzelirse gelirim. Neden gelmeyeyim? Beşiktaş'a gelmeyeceğim de ne yapacağım? Samet Ağabey yalan söyleyecek birisi değil. Dedikleri doğrudur. Konu burada futbol değil. Taraftar eziyet çekiyor. Beşiktaş'ta yeri gelir bedava da çalışırım. Çalıştım zaten ilk geldiğimdeki rakamları söylesem gülersin. Beşiktaş'ta sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması gerekiyor. Taraftar bana bir cephe almasın. Taraftar gel desin, gelirim ama bu problemlerin çözülmesi lazım." ifadelerini kullandı. (Ekol TV)