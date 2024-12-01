Ümraniyespor 3 - 3 Gençlerbirliği

1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Ümraniyespor, Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu'nda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ömer Tolga Güldibi'nin yönettiği maçın yardımcı hakemliklerini Barış Çiçeksoyu ve Harun Reşit Güngör üstlendi.

3-3 berabere tamamlanan çekişmeli geçen maçta Ümraniyespor'un golleri 41'inci dakikada Barış Ekincier, 71'inci dakikada Mustafa Eser ve 90+5'te Tomislav Glumac'dan gelirken; Gençlerbirliği'nin gollerini ise 56''ncı dakikada Metehan Mimaroğlu, 63'üncü dakikada Amilton ve 86'ıncı dakikada Samed Onur kaydetti.

Bu sonucun ardından her iki takımda puanlarını 19'a çıkardı.