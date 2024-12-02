ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ CANLI | Beşiktaş, Hatay’da çıkış arıyor! 11’ler açıklandı...

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.
Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER
HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.
3 EKSİK VAR
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.