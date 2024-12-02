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Giriş Tarihi: 2.12.2024 18:53 Son Güncelleme: 2.12.2024 18:59

ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ CANLI | Beşiktaş, Hatay'da çıkış arıyor! 11'ler açıklandı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde çıktığı son 4 maçta 1 puan alabilen siyah-beyazlı futbol takımı, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeye çalışacak. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ CANLI | Beşiktaş, Hatay’da çıkış arıyor! 11’ler açıklandı...

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

3 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

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ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ CANLI | Beşiktaş, Hatay'da çıkış arıyor! 11'ler açıklandı...
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