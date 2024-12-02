Çaykur Rize evinde Sowe yaptı

Son 5 müsabakada aldığı 4 galibiyetle dikkat çeken bir performans gösterenRakibini maç boyunca domine eden Karadeniz ekibi, 41. dakikada Emrecan Bulut'un golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Kayseri, Ali Karimi ve Mane ile etkili olsa da kaleci Grbic'i geçemedi. Oyunun kontrolünü eline geçiren ev sahibindeÇaykur Rizespor, son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken