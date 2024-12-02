Çaykur Rize evinde Sowe yaptı

Son 5 müsabakada aldığı 4 galibiyetle dikkat çeken bir performans gösteren Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'a da şans tanımadı ve sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı.
Rakibini maç boyunca domine eden Karadeniz ekibi, 41. dakikada Emrecan Bulut'un golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Kayseri, Ali Karimi ve Mane ile etkili olsa da kaleci Grbic'i geçemedi. Oyunun kontrolünü eline geçiren ev sahibinde Ali Sowe, 71'de farkı ikiye yükseltirken 81'de de şık vuruşuyla rakibinin umutlarını bitirdi: 3-0.
Çaykur Rizespor, son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken Kayseri'nin ise galibiyet hasreti 2 maça yükseldi.