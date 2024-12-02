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Giriş Tarihi: 2.12.2024 19:02 Son Güncelleme: 2.12.2024 20:04

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK CANLI | Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yi ağırlıyor! Mücadele golle başladı...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada galip gelmek istiyor. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK CANLI | Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK’yi ağırlıyor! Mücadele golle başladı...

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

CANLI ANLATIM: FENERBAHÇE 1-0 GAZİANTEP FK

GOL: 3' Oğuz Aydın

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Neysri

GAZİANTEP FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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FENERBAHÇE GAZİANTEP FK CANLI | Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yi ağırlıyor! Mücadele golle başladı...
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