FENERBAHÇE GAZİANTEP FK CANLI | Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK’yi ağırlıyor! Mücadele golle başladı...

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

CANLI ANLATIM: FENERBAHÇE 1-0 GAZİANTEP FK

GOL: 3' Oğuz Aydın

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Neysri

GAZİANTEP FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.