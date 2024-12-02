Oğuz Aydın küllerinden doğuyor! Mourinho’dan bir şans daha...

İlk olarak Ajax scoutlarından tam not aldı. Hollanda temsilcisi, Alanyaspor'a da resmi teklif iletmişti. Ancak Fenerbahçe'nin teklifini de alan Oğuz, Jose Mourinho ile çalışmak için bu teklife "Teşekkür" etti. Ardından Rennes kulübü yakından ilgilendi. 24 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi'ni de kabul etmeyerek Fenerbahçe ısrarını sürdürdü.

Portekizli hoca ile süre alamayan, Avrupa listesine yazılmayan oyuncu buna rağmen küsmedi ve hedefine geçen hafta Kayseri'de ulaştı. 2 gol-1 asistle maça damga vurdu.