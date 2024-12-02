Rıza Çalımbay: "Bize puan lazımdı ve onu da kazandık"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mersin'de Beşiktaş ile 1-1 kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Çalımbay, maçta çıkan sarı kartların fazlalığına dikkati çekti.

"TAKIMDAN MEMNUNUM"

Çalımbay, "Sarı kartlar itirazdan ve mücadeleden oldu. İki takım kazanmak için oynadı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bize puan lazımdı ve puan da kazandık. Şimdi önümüze bakacağız. Takımımdan memnunum. Oyuncularım iyi mücadele etti. Çok güzel bir lig maçı oldu." değerlendirmesinde bulundu.