Sakaryaspor, Boluspor’u 2 golle devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 14'üncü haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sakaryaspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 44 ve 47'nci dakikalarda Mamadou kaydetti. Boluspor'un tek sayısı ise 33'üncü dakikada Avramovski'den geldi.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 17'ye yükseltti. Boluspor ise 21 puanda kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Egemen Savran
Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Santos, Rayane, Mustafa Pektemek (Dk. 80 Alparslan Demir), Emre Demir (Dk. 29 Totre), Volkan Eğri, Salih Dursun, Mamadou (Dk. 75 Louis), Simon
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 90 Işık Kaan Arslan), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 72 Lameira), Berk Yıldız, Junior (Dk. 59 İlhami Siraçhan Nas), Mukairu (Dk. 59 Khouma), Oulare, Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 59 Eren Aydın)
Goller: Dk. 33 Avramovski (Boluspor), Dk. 44 ve Dk. 47 Mamadou (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 61 Muhammed Himmet Ertürk (Sakaryaspor)
Sarı kart: Dk. 3 Simon (Sakaryaspor), Dk. 36 Ali Ülgen, Dk. 41 Junior, Dk. 47 Avramovski, Dk. 90+5 İlhami Siraçhan Nas (Boluspor)