Son dakika: Beşiktaş için 80 milyon dolar iddiası!

Beşiktaş'ın geçmişte formasını giymiş ve yöneticilik yapmış isimlerinden biri olan Sinan Engin, siyah-beyazlı camiaya dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Siyah-beyazlı kulübün maddi anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayacağını söyleyen Sinan Engin "Beşiktaş'a sezon sonuna kadar 80 Milyon Dolar para lazım! Ekonomi bilen çok önemli bir ağabeyimiz, bu işin uzmanı araştırdı." dedi.

Sinan Engin ayrıca "Her ay kulübe 7 Milyon Dolar lazım! Bu sene harcanan para 60 Milyon Dolar!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan canlı yayın sırasında Sinan Engin'in konuştuğu ismin Serdar Bilgili döneminde Beşiktaş Kulübü'nde yöneticilik yapan Hüsnü Güreli olduğu söylendi. Sporx