Son dakika: Brad Friedel’dan flaş açıklamalar!

"Az önce Beşiktaş'ın denetçileriyle görüştüm. Umarım tüm doğrular denetim tarafından ortaya çıkarılacak ve herkesle paylaşılacaktır. Akılalmaz suçlamalara maruz kaldığım için kendimi borçlu gördüğüm Beşiktaş taraftarına tüm gerçekleri açıklamak isterim. Hiçbir transferden komisyon gibi bir ücret almadım. Bütün transferler transfer komitesi tarafından yapıldı ve Gio son sözü söyledi. Muçi, Musrati ve Joao Mario transferlerinde hiçbir bağlantım olmadı.

Semih için kulübe hiçbir teklif gelmedi. Hiçbir maç günü taktiğiyle bağlantım olmadı. Sanırım medya beni yabancı olduğum ve kimseye para vermediğim için suçlamak istedi. Hasan Başkan ile sportif direktörlük görevinde anlaştım. Uçağa binmeden önceki gün ünvanımı yönetim kurulu olarak değiştirip değiştiremeyeceğimizi sordu. Görevimin aynı olup olmayacağını sordum ve bunu onayladı.

Samet Bey'i tanımıyor ve hangi işlerden sorumlu olacağını, bu kapsamda işlerimizin çakıştığını bilmiyordum. Samet Bey'in kulüp efsanesi olduğunu anlıyorum. Fakat, Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılı olması için yeni bir kafa yapısına ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu hedefin başarılı olması için kadronun içinde bulunduğu durumdan ötürü en az 3 transfer dönemine ihtiyacımız vardı.

Benim futbolu bilmediğimi iddia edenler, sanırım Premier Lig'de yaklaşık 500 maça, milli takımla 82 maça çıktığımı, son 10 senedir farklı pozisyonlarda futbol yöneticiliğinde çalıştığımı bilmiyor. Osmanlı Tarihi mezunuyum, 'Ağzı olan konuşuyor' deyimini burada anladım. Ben, ismimi yasadışı komisyonlar veya saçma sapan rüşvetlerle lekeleyecek onursuz biri değilim.

Beşiktaş'ta devamlı bir kriz çıkıyor ve eski isimler kahraman olarak görev istiyor. Beşiktaş taraftarının bir olup Hüseyin Bey'i, yönetimini ve futbolcularını desteklemesi gerekiyor. Kaos ortamında hiçbir başarı gelmez. Tüm Beşiktaşlılar'a en içten dileklerimi ve saygılarımı sunarım." (Habertürk)