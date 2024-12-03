Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray’ı geçti!

Son haftalarda çok önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe hücum performansı ile dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, sahasında Gaziantep FK önünde 3-1 kazanarak Süper Lig'deki gol sayısını 36'ya yükseltti. Jose Mourinho'nun ekibi böylece bu alanda Galatasaray'ı (35 gol) geçmeyi başardı ve ligin en golcü takımı oldu.

Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazanan, Sivasspor'u 4-0, Kayserispor'u 6-2 yenen Fenerbançe Gaziantep engelini 3-1'le aştı.

Sarı-lacivertliler böylece son 4 haftada 16 gol atarak müthiş bir istatistik elde etti. Jose Mourinho da bu istatistik ile kendisi için yapılan "Savunma futbolu oynatıyor" eleştirilerine yanıt vermiş oldu. Sporx