Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Jhon Arias gündem oldu!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın ilk hedefi olan ve bonservisi için pazarlıkların devam ettiği yıldız futbolcu çok konuşulmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Jhon Arias, Fluminense formasıyla çok konuşulan bir gole imza attı.

HAFTANIN GOLÜNE ADAY

Athletico PR ile oynanan deplasman maçında sağ çaprazdan kalecinin bile göremediği bir sertlikte vuran ve fileleri havalandıran Arias'ın bu vuruşu, Brezilya'da haftanın en güzel golü ödülüne layık görüldü.

Ligde kalma mücadelesi veren Fluminense, bu golle birlikte altın değerinde 1 puan kazandı. Brezilya'da ligin bitimine 2 hafta kala Fluminense, düşme hattının sadece 1 sıra üzerinde 2 puan farkla yer alıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Eğer takımı ligden düşerse, Arias'ın transferi Galatasaray adına daha kolay ve daha uygun bir maliyetle gerçekleşebilir. 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, çoğunlukla sağ kanatta, onun dışında da forvet arkasında ve sol çizgide görev yapabiliyor.

Bu sezon toplam 51 maça çıkan yıldız futbolcu 15 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Sporx