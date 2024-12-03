Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 14. haftanın VAR kaydı açıklandı!
Giriş Tarihi: 3.12.2024 20:31

Süper Lig'de 14. haftanın VAR kaydı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının VAR kaydını duyurdu.

İHA
Süper Lig’de 14. haftanın VAR kaydı açıklandı!

TFF, Süper Lig'in 14. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Görüntülerde, Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşması yer aldı.

Alınan kararlar şu şekilde:

- Fenerbahçe - Gaziantep FK müsabakasının 90+3. dakikasında ev sahibi atağında Fred ile Bruno Viana arasındaki mücadelede hakem Alper Akarsu elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 'Potansiyel penaltı iptali' için VAR uyarısıyla kenara gelen Akarsu, pozisyonu izleyerek sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 14. haftanın VAR kaydı açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA