TÜRKİYE KUPASI: Antalyaspor, Küçükmece Sinopspor’u 4 golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Onvo Antalyaspor ile Küçükçekmece Sinopspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 4-1 kazandı ve tur atladı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren goller; Gaich, Emre Uzun, Van de Streek ve Townsend'den geldi. Deplasman ekibinin tek sayısını ise Enes İslam İlkin kaydetti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Selahattin Altay

Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter (Dk. 63 Doğukan Özkan), Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson (Dk. 46 Harun Toprak), Abdurrahim Dursun, Milosevic (Dk. 68 Petrusenko), Kaluzinski (Dk. 46 Bünyamin Balcı), Townsend, Emre Uzun, Van de Streek, Gaich (Dk. 46 Taha Osman Özmert)

Küçükçekmece Sinopspor: Onur Güney, Burak Can Alakuş, Özkan Zileli (Dk. 62 Burak Gürler), Bora Çuha, Ufuk Birdal, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 75 Mert Öztürk), Osman Boz, Osman Gümüş (Dk. 63 Sefer Kanıtemiz), Enes İslam İlkin (Dk. 85 Efe Can Baran), İliyaz Işık, Tugay Keleş (Dk. 62 Hazarhan Karaca)

Goller: Dk. 16 Gaich, Dk. 22 Emre Uzun, Dk. 54 Van de Streek, Dk. 90+1 Townsend (Onvo Antalyaspor), Dk. 52 Enes İslam İlkin (Küçükçekmece Sinopspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Abdurrahim Dursun (Onvo Antalyaspor), Dk. 48 Muhammed Rıdvan Özdemir (Küçükçekmece Sinopspor)