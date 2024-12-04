Bır arada olmaya engel yok

Spor camiası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu. Pendik Ampute Futbol Takımı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı hakim ve savcılarından oluşan ekip, Pendik'teki Ampute Futbol Sahası'nda gösteri maçı yaptı. F.Bahçeli Edin Dzeko ile Barış Alper Yılmaz, maç öncesinde Kaymakam Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile beraber el ele tutuşarak poz verdi.İki yıldız günün anısına mücadelenin başlama vuruşunu yaparken, karşılaşmayı Halil Umut Meler ile Mehmet Türkmen yönetti. Organizasyona katılan isimler görüşlerini belirtirken G.Saray Başkanı Dursun Özbek,dedi.