CANLI | Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor'da açıklamalarda bulunuyor: "G.Saray'ın hangi maçta hakkı yendi?"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Ilıcalı'nın açıklamaları:

"G.SARAY 10 KİŞİ KALMALIYDI"

Galatasaray Başkanı'nın "Üzerimize oyunlar oynanıyor, hakem emirli bir şekilde geldi" ifadelerini isterseniz bir kere daha hatırlayalım. Davinson Sanchez, Galatasaray - Eyüpspor maçında yüzde yüz bir şekilde sarı karttan en kötü ikinci sarı karttan atılmalı mıydı, değil miydi? Hepimiz hemfikiriz bu konuda. Galatasaray'ın 50. dakikada 10 kişi kalması gerekiyordu. İkincisi bir penaltı pozisyonu var bütün hakemler hemfikir. İki tane net pozisyon var, yüzde yüz. Burada tartışması gerekilen bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Bu olay bir tiyatro. Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi. Halbuki öyle bir şey yok. Galatasaray'ın hakkı yenmedi. Eyüpspor'un hakkı yendi.

"MERTENS'İN 'EYVAH' DEDİĞİ POZİSYONDA..."

Tüm Fenerbahçeliler'i temsilen, buradaki gariplikleri ortaya koymak için geldim. 'Bize operasyon yapıyorlar' diyor, demeci söylüyorum 'Hakem formatlanarak gönderildi, Galatasaray'ı düşürmek için bir tavır var, gerekeni yap dediler yaptı'; gerekeni yap denilen hakem 10 metre ötesindeki bariz sarı kartını, kırmızı kart olacak pozisyonda kırmızı vermiyor. Aynı VAR'daki hakem bariz penaltıyı, Mertens'in eyvah dediği pozisyonda penaltıyı vermiyor. Bu hakem oraya formatlı güdümlü gönderilmiş oluyor, bizler de buna inanmamız bekleniyor. Biz aptal değiliz. İnanmıyoruz.

"YAPBOZUN TÜM PARÇALARI TAMAM"

Gözünü çıkarırım, elini kırarım sözleri oldu, yakıştıramadım. Bu bir tehdit! Şunu yaparım, bunu yaparım, klasik ama sezonsal alıştığımız tehditler. Merak etmeyin, sistem şu. Ben Galatasaray kelimesini kullanıyorum, çok önemli bir kulüp, benim tepkim yönetenlere. Ezeli rakibimiz, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi. Galatasaray Kulübü'ne tepkim yok, yöneten arkadaşlara tepkimi gösteriyorum. Yapbozun tüm parçaları tamam, ben bugün yapbozu tamamlamaya geldim.

"YALIDA BULUŞMA FALAN OLMADI"

Yalılarla ilgili bir şeyden bahsetti. Yalı falan dedi, ne anlıyorsunuz oradan? Ali Koç ile Hacıosmanoğlu yalıda buluştu diye ima ediyor. Olmadı öyle bir şey. Yanlış konuşuyorsunuz Dursun Özbek? Ben soruyorum, Urfa'da kundura fabrikasında basından gizli o dönemin TFF başkanı Büyükekşi'yle buluşma oldu mu, olmadı mı? Ben bunu merak ediyorum. Bu soruya cevap versinler. Görüşme olmadı desinler.

Soruyorsunuz, benim üniversitede bilmemne, survivor, bahisten ceza yemiş falan... Buluşma oldu mu, olmadı mı? Yalıda görüşmeler etmeler... Sayın Başkanımız öyle bir görüşme yapmadı. Duyum var, duyum var, gözümle görmedim ama falan vahim duyumlar diyor. Uyduruyorsunuz demiyorum, yanlış duymuşsunuz diyorum.

"RTÜK'DEN CEZA YEMİŞ KANALIN SAHİBİ..."

Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi... Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var.

"BAŞIMA HER ŞEY GELEBİLİR"

Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra beni zor duruma düşürmek için anlamsız operasyonlar yapılıyor. Savcılıklara abuk subuk ihbarlar yapılıyor. Ben Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra başıma gelenler. Başıma daha kötü şeyler gelebilir, buna inanıyorum. Bu iftiraları atanlar, aklımızın almayacağı bir iftira da atabilir, başıma her şey gelebilir. Korkum var mı, Allah'a şükür yok. Kaderimizde başka bir şey varsa olabilir.

"BAŞKANIMIZ 1 YILDIR ÇAĞIRIYOR"

Geçen sene Galatasaray - Fenerbahçe maçına başkanımız, kutlama için gitti. Dursun Özbek'in gerçeklikten ne kadar uzaklaştığını görmek istiyorsak o açıklamalara bakın. Yüreğin varsa gel dedi, meğer oradaymış. Bizim başkanımızın yüreği var. Bizim başkanımız 1 yıldır çağırıyor konuşmak için medeni şekilde. Bizde o yürek hep var. Başkanımız, Dursun Özbek'i defalarca çağırdı, geldi mi konuşmaya, gelmedi.

"KENDİSİ BENİ ARADI"

Ben şimdi soruyorum; teklif onlardan geldi, dedi ki 'Buyurun yabancı hakem gelsin, baksın pozisyonlara', biz de kabul ettik. Başkanımız çağırıyor, Dursun Bey gelmiyor. Kabul. Bu sefer yöneticilerinden buyurun bakalım teklifi gelince heyecanlandım, tamam dedim. Resmi açıklama yaptık, istediğiniz zaman diye. Kendisi beni aradı, diyaloğa başladık. Diyalog uzuyor, 1 hafta falan, hakem bulamıyorlar, biz 3 günde bulduk. Onlar sonra Markus Merk'i bulduk. Mesajı var bana, Markus Merk tamam diye. Tarihi konuşuyoruz, tarihi bana yazdı 20-21 Kasım uygun diye, tamam dedim. Merk'i ayarladık, 20-21 Kasım'ı ayarladık, mesajı burada. Ben Galatasaraylı yöneticiyle 3-4 kere konuştum, tarihi milli ara dediler, 2 hafta vardı daha, tamam dedim. Burada bir şey belli olmamış mı oldu!

"İBRAHİM BEY ÇOK AĞIR BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTI"

Ender yanıma gelebilir misin? (Acun Ilıcalı burada Ender Bilgin'e İbrahim Hatipoğlu ile yazışmalarını gösterdi.) Mesajlar var. Galatasaraylılar, sizi de kandırmasınlar. Biz yöneticinizle tarih, zaman, hakemin ismine kadar anlaştık. Biz hakemimizi bildirdik. Milli takım arasında bunu yapalım. Dursun Özbek'in hep bir duyumları var ya bizim aldığımız duyuma göre, İbrahim Bey çok ağır bir tepkiyle karşılaşıyor ve ne yap et bu programa katılma diyor Dursun Bey.

"TERAZİDEN KAÇAN HIRSIZDIR"

Basın mensupları hep bana soruyordu, ben de tweet attım, milli arada bakacağız dedim. Dediğimin bu mesajlardan farkı var mı Ender? Anlaştık, bu tarihte bakacağız dedim. Sinsilik, sinsi planlar falan yazdı. Ne yazdığını anlayamadım. Sonuç ne? Hop kaçtılar! Kendi yöneticileri Erden Timur'un çok güzel lafı var, teraziden kaçan hırsızdır diyor. Sevgili Erden Timur'un ifadesi, teraziden kaçan hırsız diyor. Terazi kuralım diyen kendisi, kabul diyen biz, her şey belli, hop yoklar!

"NEDEN KAÇTILAR SİZCE?" SORUSUNA CEVABI

Sebebini anlatayım. Yapı Ahmet, Mehmet değil. Sistem şöyle işliyor; her resti çekelim, karşı taraf kabul ederse kaçalım. Delikanlı gibi çıkın! Siz teklif ettiniz. Er meydanına çıkın! Biz anlaştığımız üzere hakemi getirdik. Kendi itiraz ettiğimiz pozisyonları hakeme vereceğiz, sizin de varsa yollayın. Karşı taraftan ses yok, çok güzel!

"39 SARI KART YERİNE 23 TANE ÇIKMIŞ"

Getirdiğimiz hakem Mark Clattenburg. Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakem. Şampiyonlar Ligi'nde ve Sky Sports'ta hakem yorumcusu olarak çalışıyor, mesleğinde aktif. Maçları seyrettirdik. Tabloyu görünce Hatipoğlu'nun neden kaçtığını gördük. Milli maç arası itibarıyla, bu son kırmızı kartlar yok, birkaç kırmızı kart daha uçtu... Neyse... Galatasaray'a 39 sarı kart yerine 23 sarı kart verilmiş. Tek tek seyrettirdik. Clattenburg'a tüm pozisyonları seyrettirdik. Toplam 16 tane az sarı kart verilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş. Hatırlıyorsunuz, bunları tartışacak durumda değiliz. Alanyaspor maçında 10. dakikada 10 kişi kalmaları gerekiyordu. Beşiktaş maçını biliyorsunuz. Galatasaray'ın 3 golünün iptal edilmesi lazım. Fenerbahçe'nin de 6 penaltısı verilmemiş. Niye kaçtıklarını anlamak istiyorsanız, durum bu!

"TERAZİ YOK ORTADA, KAÇTILAR"

Biz itiraz ettiğimiz pozisyonları izlettik. Galatasaray'a teklifte bulunduk, itirazınız varsa gönderin dedik. Terazi yok ortada, kaçtılar! Kendileri yapsın bari. İstediğiniz hakem demiştim zaten. Bizdeki durum bu.

Sadece Galatasaray - Beşiktaş maçına 8 sarı kartı verilmedi mi, hemfikir değil miyiz, hepsini biliyoruz. Havadan sarı kart pozisyonları değil. Barış Alper'den başlayıp Davinson'un sadece ilk yarıdan 3 sarı kartı atlanmadı mı? 10 hakemin 10'u 3'ü de sarı kart dedi. İkinci yarı yine biçti.

"BU DA YAPININ BİR PARÇASI"

Biliyorlar tabii ki, niye kaçacak yoksa! Kendi teklifinden kaçar mı insan, niye kaçıyor? Sistem şu; algıyı yaratacak, ortada iftira var dersen hop yok ortada. İki tane fahiş hata olan maçta hakkım yendi diye ortalığı birbirine katan yönetici grubunun teraziye çıkma şansı var mı? Pazar günü terazi konsa 2'ye 2 zaten. Hakem güdümlü geldi, operasyon yaptılar falan. Bu da yapının bir parçası.

"TRABZONSPOR'U YANINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında fahiş hatalar olduğuna hemfikir miyiz? Yapı ne biliyor musunuz, dünkü konuğunuz (Dursun Özbek) Trabzonspor'un hakkı yendi, katledildi dedi mi? Dedi. İşte yapı bu. Yapı, Fenerbahçe'nin aleyhine verilen uydurma penaltıyı hiç saymıyor, o yok. El var, penaltı var, onu görmüyor. Trabzonspor katledildi diyor, aklı şu Trabzonspor'u yanına çekecek. Ben delikanlı gibi söyledim zaten o maçtan sonra.

"ADALET İSTESE DEMEZ Mİ..."

Ben delikanlı gibi söylerim, Becao'nun yaptığı penaltı. Maç 1-1'miş gibi algı yapıyorlar, o sırada maç 1-0. Biz adalet istiyoruz. Galatasaray yöneticileri, ayrıcalık istiyor. Onlar adalet istemiyor. Adalet istese demez mi Eyüpspor maçıyla ilgili bizim de oyuncumuz atılmalıydı ama demez misin! Kelimesini etti mi! Eyüpspor'un hakkı yendi dedi mi! Yapı bu. Kendisinin çıkarları üzerine konuşmalar, başkalarını yok sayma. Bundan büyük saygısızlık olabilir mi! Eyüpspor'un penaltısı verilmemiş, kırmızı kart çıkmamış bahseden yok. Ben Trabzonspor'un golü verilmedi diyorum, o Trabzonspor katledildi diyor. Gaziantep'in penaltısı verilmemiş diyorum. Biz Fenerbahçe'yiz, hakkaniyeti arıyoruz, ayrıcalık aramıyoruz. Çok gururluyum, mutluyum Fenerbahçeli olduğum için. Karşıda bir yönetici grubu, TFF'yi tehdit ederek hedef peşinde.

"TİYATRO BİTTİ"

VAR kayıtları var dediler, sonra kayıt mayıt açıklamadılar. Erden Timur, lig bitince her şeyi açıklayacağız dedi mi, sonra açıklama var mı, yok. Sistem hep bu. Bunu yapacağız hop yoksun, hop yoksun, hop hop hop, hep oynayacaksın. Mükemmel. İyi çalışılmış. Tiyatronun parçası olmayacağız. Tiyatro bitti. Kendinizin yazıp oynadığı film bitti!

"BAZI FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ"

TFF'ye güveniyoruz dedim ilk baştan beri. Bazı Fenerbahçeliler bana tepki gösterdi. Anladım niyeti, niyet kötü değil. Onlar da şaşırdılar hatalara. Galatasaray - Beşiktaş maçındaki hakemleri seminere koy, dünyada o insanlar bir daha maç yönetemez. Bir derbide bir yöne 8 sarı 1 kırmızı atlayacaksın, hepsini bir tarafa atlayacaksın. 10 hakemin 10'una göre bu böyle.

"DOĞRU BİR İNSAN DEĞİLSİNİZ"

Çok vahim durumlar var diyor, kendimize saklayacağız diyor. Sesleniyorum. Elinde vahim bir durum varsa, bunu ortaya koymuyorsanız kusura bakmayın ama doğru bir insan değilsiniz. Vahim durum var, niye saklıyorsun? Panik başladı, Fenerbahçe geliyor, ne yapacağız, ortalığı dağıtmamız lazım.