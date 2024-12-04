Giovanni van Bronckhorst’tan Beşiktaş’a veda mesajı!

Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sosyal medya hesabın üzerinden bir veda mesajı paylaştı.

Van Bronckhorst, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'ın teknik direktörü olduktan kısa bir süre sonra ayrıldığım için üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olsam da Türkiye'de çalışırken pek çok olumlu deneyim yaşamak önemliydi. Önceki işlerimde olduğu gibi bu işe de tutku ve başarma arzusuyla yaklaştım çünkü kulübün potansiyeli beni çok heyecanlandırdı. Türk halkı ve özellikle Beşiktaş taraftarı beni çok iyi karşıladı ve kendilerinden biri gibi hissetmemi sağladı. Türkiye zengin kültüre sahip ve futbol tutkusu herkes tarafından açıkça görülen bir ülke. Bunun için her zaman minnettar olacağım." ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR GRUPSUNUZ"

Taraftarların tutkusu ve oyuncuların arzusunun muhteşem olduğunu kaydeden Van Bronckhorst, "Turkcell Süper Kupa'yı kazandıktan sonra hissettiğim duygu, en çok değer verdiğim futbol başarılarımın yanında yer alıyor. Beşiktaş'ın neredeyse 20 yıldır ilk kez bu kupayı kazanması memnuniyet vericiydi. Oyuncularımın ve teknik ekibimin sıkı çalışmasını takdir etmeliyim. Bana daha fazla zaman verilmiş olsaydı, büyük potansiyele sahip bir kadroyu geliştirip güçlendirebileceğimi düşünüyorum. Lütfen çalışmaya devam edin, harika bir grupsunuz." şeklinde görüş belirtti.

"HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Futbolun sonuç işi olduğuna dikkati çeken Hollandalı çalıştırıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu asla saklanacağım bir şey değil, kazanmak her şeydir ve gerçekleşmediğinde bunu kabul etmek zordur. Ancak bir futbol kulübünün geleceği sadece yedek kulübesindeki bir kişi tarafından belirlenmez. Kısa sürede de olsa kulübe, şehre ve ülkeye aşık oldum. Beşiktaşlı herkese bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Son olarak her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen harika aileme ve yakın dostlarıma teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Zamanı geldiğinde bir sonraki mücadelemi sabırsızlıkla bekliyorum."