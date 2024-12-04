Leipzig’te Erik ten Hag sürprizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta galibiyet göremeyen Leipzig'te teknik direktör değişikliğine gidilecek. Kulüp, Marco Rose ile yollarını ayırmak isterken, sürpriz bir teknik direktörü gündemine aldı.



Alman basınında yer alan habere göre; teknik direktör arayışında olan Leipzig, bu göreve Erik ten Hag'ı istiyor. Rose ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman ekibi, Hollandalı çalıştırıcı ile kısa süre içinde temasa geçecek.



Erik ten Hag, Manchester United'daki kötü sonuçların ardından 28 Ekim'de görevine son verilmişti. (SKY DE)