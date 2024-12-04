Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
Giriş Tarihi: 4.12.2024 22:02

Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Sacha Boey, sarı kırmızılı takımla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Sacha Boey’den Galatasaray itirafı!

Galatasaray'dan Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, açıklamalarda bulundu. Boey, sarı-kırmızılı ekibe dair de konuştu.

"ÇILGINCAYDI"

Boey yaptığı açıklamada, "Galatasaray, çılgıncaydı. Stadyum ve atmosfer inanılmazdı. Taraftarlar, çılgın ve futbol için yaşıyorlar. Dışarıda bile sizi durdurup maç hakkında konuşuyorlar. Ne zaman bir restorana gitsem ödeme yapmaya çalıştığımda, "Gerek yok, ödendi" derlerdi ve ödeyen bir taraftar olurdu." dedi.

Galatasaray'dan 30+5 milyon euro'ya transfer edilen Boey, Bayern'de bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA