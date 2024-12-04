Sacha Boey’den Galatasaray itirafı!

Galatasaray'dan Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, açıklamalarda bulundu. Boey, sarı-kırmızılı ekibe dair de konuştu.

"ÇILGINCAYDI"

Boey yaptığı açıklamada, "Galatasaray, çılgıncaydı. Stadyum ve atmosfer inanılmazdı. Taraftarlar, çılgın ve futbol için yaşıyorlar. Dışarıda bile sizi durdurup maç hakkında konuşuyorlar. Ne zaman bir restorana gitsem ödeme yapmaya çalıştığımda, "Gerek yok, ödendi" derlerdi ve ödeyen bir taraftar olurdu." dedi.

Galatasaray'dan 30+5 milyon euro'ya transfer edilen Boey, Bayern'de bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı verdi.