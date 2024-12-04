TÜRKİYE KUPASI: Türkiye Kupası’nda çılgın skor: Konyaspor, 9 golle turladı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, Kepezspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-0 kazanarak üst tura çıkmaya hak kazandı.

Konyaspor'un gollerini B. Kramer (7, 45+1), Melih Bostan (11, 69, 85), L. Prip (35), Tunahan Taşçı (42), D. Aleksic (77) ve Melih İbrahimoğlu (89) kaydetti.

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Hasan Erdoğan, Haydar Avcı

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı (Dk. 45 Aleksic), Damjanovic (Dk 45 Utku Eriş), Adem Kabak, Yasir Subaşı, Boateng, Melih İbrahimoğlu, Prip, (Dk. 59 N'dao), Oğulcan Ülgün (Dk. 45 Semih Kocatürk), Melih Bostan, Kramer (Dk. 59 Keyta)

Kepezspor: Evra Gülal, Akın Çakır, Alperen Dikmen (Dk. 62 Ayberk Enes Korkmaz), Emir Boz, Oğuzhan Kolak, Atilla Ateş (Dk. 45 Furkan Alp Harım), Ahmet Demirli (Dk. 81 Tahsin Ekinci), Muhammed Pınarcı (Dk. 81 Tuğrul Öztürk), Emre Ak, Can Toksoy (Dk. 45 Mehmet İlhan), Remzi Kolcuoğlu

Goller: Dk. 7 ve Dk 45+1 Kramer, Dk. 11, Dk. 69 ve Dk. 84 Melih Bostan, Dk. 34 Prip ve Dk. 42 Tunahan Taşçı, Dk. 77 Aleksic, Dk. 88 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Konyaspor 1-0 Kepezspor

GOL | Konyaspor 2-0 Kepezspor

GOL | Konyaspor 3-0 Kepezspor

GOL | Konyaspor 4-0 Kepezspor

GOL | Konyaspor 5-0 Kepezspor

GOL | Konyaspor 6-0 Kepezspor

GOL | Konyaspor 7-0 Kepezspor

GOL | Konyaspor 8-0 Kepezspor

GOL | Konyaspor 9-0 Kepezspor