Galatasaray’ın forması para bastı: Sponsorluktan dev gelir

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray sponsorluk ve forma satışlarında da Dursun Özbek döneminde adeta şaha kalktı.

80 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Son 2 yılda şampiyonluğun gelmesi ve yapılan flaş transferler sarı-kırmızılıların maddi yönden güç kazanmasını sağladı. 2022'de başkanlık koltuğuna Dursun Özbek oturduğunda 17 milyon Euro olan sponsorluk gelirleri geçen yıl 57 milyon çıkarken bu yıl ise yaklaşık 80 milyon euroya ulaştı.

Formada sponsorların ilgisi nedeniyle yer kalmazken, son olarak çorap arkasına da bir sponsorluk alınacağı öğrenildi. Forma satışları da yine rekora gidiyor. Bu sezon daha ligin 14. haftası geride kalırken, 570 bin forma satan sarıkırmızılılar 1 milyon adet hedefi koydu. Bunun gerçekleşmesi durumunda Mağazacılık AŞ'nin gelirleri 100 milyon euroya ulaşacak. Galatasaray'ın sponsorluk ve mağaza gelirleriyle rekora gitmesi mali yönden kulübün elini daha da rahatlatacağı bildirildi. Öte yandan Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nin yer aldığı arsanın 2052 yılına kadar aylık 8.6 milyon TL karşılığında kiralandığını KAP'a bildirdi. (Fanatik)