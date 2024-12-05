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Giriş Tarihi: 5.12.2024 20:14

Inter'de kasım ayının en iyisi Hakan Çalhanoğlu!

İtalya Serie A Ligi devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, taraftarın oylarıyla takımda kasım ayının oyuncusu seçildi.

AA
Inter’de kasım ayının en iyisi Hakan Çalhanoğlu!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de kasım ayının oyuncusu seçildi. Taraftarların oylarıyla belirlenen Inter'de ayın oyuncusu, kasımda Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Leipzig, İtalya liginde ise Venezia ve Napoli maçlarında görev aldı.

NAPOLI'YE CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI

Arsenal karşılaşmasında penaltıdan rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, Napoli'ye karşı ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı.

Bu sezon Inter formasıyla 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol kaydetti.

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Inter'de kasım ayının en iyisi Hakan Çalhanoğlu!
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