Kaan Şakul’dan Samet Aybaba’nın iddialarına yanıt!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, katıldığı bir televizyon programında son günlerde yaşanan olaylara dair açıklamalarda bulundu. Kaan Şakul, Samet Aybaba'nın iddialarına yanıt verdi.

Şakul, "Bizim Samet ağabey ile sıkıntılarımız Nisan ayında başladı. Kulüpte herkesin sorumlulukları var, para konuları da bendeydi. Hiç kimse bugüne kadar bu konuda bana bir saygısızlık yapmadı. Fakat Samet ağabeyde biz bunu yakalayamadık. O istiyor ki, ben alayım, ben satayım, parasını da ben belirleyeyim herkes tamam desin. Nisan ayından sonra hikaye şu; Samet ağabey başkana, "Ben genç oyunculara zam yapmak istiyorum, bir oyuncunun da kontratına artış yapmak istiyorum" diyor. Başkan da bunu Kaan'la konuş deyince Samet ağabey de bana mesaj attı. 2 yıl kontratı olan oyuncuya acayip bir artış istedi. Ben de kendisine 'Yarın transfer toplantısı var, genç oyuncular sorun değil ama bu arkadaşımızın iki tam sezonu var, sakatlıktan yeni çıkmış niye bu oyuncunun maaşını 3.5-4 katına çıkartıyoruz' dedim. Samet ağabey ise toplantıyı beklemeden ertesi sabah basını çağırıp, oyuncuya zam için imza attırdı." dedi.

"TEKLİF YAPARKEN AYBABA'NIN ELEKTRONİK İMZASINI KULLANMIŞ"

"Sahte imza atamam çünkü benim imza yetkim yok." diyen Şakul, "Başkan ve ikinci başkan bir oyuncuya teklif göndermiş. Arkadaş da teklifi yaparken, Samet Aybaba'nın elektronik imzasını kullanmış. Sonra Samet Aybaba bu duruma tepki gösterdi. Başkan da Hüseyin Yücel'e, "Samet Aybaba, 'İmzam kullanıldı zaten oyuncuyu da istemiyordum' dedi bu olay nedir?" diye sordu. Başkan konuyu dinledikten 'Böylesi daha dürüstçe olur' diyerek teklifi geri çektirdi. Ben ise bu olayların içinde hiç yoktum." diye konuştu.

"SENİN İMZA YETKİN YOK"

Şakul, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Samet Aybaba'nın imza yetkisi yok. Samet Aybaba'nın imza yetkisi yokken dünya kadar insana genel menajerlik yetkisi vermiş. Başkan söyledi bana, hepsini iptal ettirmiş. Yani kulüpte imza yetkin yok senin, olmayan imza yetkinle imza atıyosun. Futbolculara direkt ulaşma yetkimiz varken, araya başka bir aracı sokuyorsun ve yetki veriyorsun. Senin imza yetkin yok, bu bir suç. 2-3 kişiye veriyor bu yetkileri. Bunların hepsinin listesi var. Bunlar sonradan ortaya çıkan şeyler. Çoğunun yetki süresi de bittiği için başımıza bir şey gelmiyor. Sen nasıl olmayan yetkinle, yetki belgesi veriyorsun menajerlere." (HT Spor)