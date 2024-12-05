Real Madrid’de Carlo Ancelotti’den flaş Mbappe sözleri!

Real Madrid'in bu sezon büyük umutlarla transfer ettiği Fransız yıldız Kylian Mbappe, şu ana kadar bekleneni veremedi.

Yıldız isim, son olarak üst üste penaltı fırsatlarını değerlendiremediği için eleştirilerin hedefinde yer aldı. Kylian Mbappe için Carlo Ancelotti'den açıklama geldi.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR"

Tecrübeli teknik direktör Mbappe için, "Daha iyisini yapabilir ve bunun için çalışıyor. Maçta penaltı kaçırdık ama bunun üzerinden oyuncumu yargılamam. Kylian 10 gol attı şu ana kadar ve daha iyi olacaktır." dedi.

Mbappe şu ana kadar Real Madrid'de 20 maçta 10 gol ve 2 asist katkısı sağladı.