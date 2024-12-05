Son dakika Beşiktaş Haberi: Semih Kılıçsoy’a Premier Lig kancası!

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel açıklamalarda bulundu. Friedel, Premier Lig ekibinin Semih Kılıçsoy ile ilgilendiğini ifade etti. İşte o sözler...

"ASTON VILLA'NIN İLGİLENDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Semih Kılıçsoy için hiçbir resmi teklif gelmedi. Onunla çok iyi bir ilişkim vardı.Baskı yüklemek istemem ama Sergio Agüero gibi bir yapısı var.4 tane kulüple görüştüm ama ilgilenmediklerini söylediler ama Aston Villa'dan tanıdıklarım var onunla ilgilendiklerini biliyorum" diye konuştu.