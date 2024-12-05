SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na istifa çağrısı! Hacıosmanoğlu’ndan yanıt...

"BUNUN BEDELİ AĞIR OLUR"

Hacıosmanoğlu, "Dursun Özbek iddialarını ispatlamak zorunda. Bütün camialara saygım sonsuzdur, Galatasaray'a da saygım var. Başkanlarının olmayan şeyleri varmış gibi konuşmasından ötürü onu da yargılansınlar. Yalılarda, kapı arkalarında kim böyle bir şey yaparsa haysiyetsiz ve şerefsizdir. Ben Ali Koç'un yalısının nerede olduğunu biliyorsam namerdim. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır."