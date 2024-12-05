Son dakika: İsrailli futbolcu asker selamı vermişti! TFF’den UEFA’ya inceleme talebi...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının beşinci maçında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e tarafsız sahada 3-1 mağlup olmuştu. M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky de attığı golün ardından sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutlamıştı.

TFF'DEN UEFA'YA ÖNEMLİ BAŞVURU

Türkiye Futbol Federasyonu da, M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ!

Gavriel Kanichowsky'nin yaptığı gol sevincine sosyal medyadada da eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı güvenlik gerekçesiyle Macaristan'da oynanmış, UEFA futbolda İsrail takımları lehine uyguladığı çifte standart bir kez daha gözler önüne sermişti.

MERİH DEMİRAL 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

EURO 2024 Son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta iki gole imza atan Merih Demiral, ikinci golden sonraki 'Bozkurt' işaretiyle tartışmaların odak noktası olmuştu. UEFA tarafından 'Siyasi' olarak algılan bu hareket sonrası Merih Demiral'a iki maç ceza verilmişti.