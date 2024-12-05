SON DAKİKA: Yabancı VAR hakemi gelecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı...

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, yabancı VAR hakemi konusuna da değindi.

"YABANCI VAR'I ARZU EDENLER..."

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kulüplerden talepler geliyor. Milli takım hocası yabancı, eğitmen yabancı ama bu aynı şey değil. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yabancı VAR'ı çok arzu edenlere az önce de söyledim kendileri yönetsinler MHK'yi. Ama biz kendi evlatlarımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"VAR'DAKİ HATAYI KABUL ETMİYORUM"

Hacıosmanoğlu, "Genç hakemlerin hiç endişesi olmasın, onlarla beraber gideceğiz Allah'ın izniyle. 58 yaşındayım, 45 sezonu tek tek anlatırım size. Biz her şeyi biliyoruz. Hakem arkadaşların sahadaki hatalarını kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum. Eksiklerimiz var ama bunları düzeltmeyi amaçlıyoruz. VAR'dakinin görevi sahadaki hatayı düzeltmek, neye müdahale edeceğinizi neye etmeyeceğinizi biliyorsunuz. Bunu yapmadığınız zaman kamuoyu vicdanı zedeleniyor. Zamana, birliğe ve desteğe ihtiyacımız var. Genç hakemlerimiz merak etmesin, onları bırakıp gitmiyoruz. İstediğim tek bir şey var. Renk, güç ayrımı yapmadan adil kuralları uygulamalarını istiyoruz. Bunun aksine bir laf duyuyorlarsa, benim telefonuma ulaşmaları zor değil, arasınlar." dedi. (TRT Spor)