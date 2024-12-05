Türkiye Kupası’nda Ç.Rizespor, Silivrispor’u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 4.turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Nesine 3. Lig temsilcisi Silivrispor karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı kazanan 3-2'lik skorla Rizespor oldu. Ev sahibi ekibin golleri Giannis Papanikolaou (2) ve Zeqiri'den geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise Mert Aktaş kaydetti.

Çaykur Rizespor, bu sonuçla kupada 5.tura yükseldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Gökhan Barcın

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 75 Benhur Keser), Ayberk Karapo, Hojer (Dk. 80 Mithat Pala), Halil İbrahim Pehlivan, Akintola (Dk. 60 Olawoyin), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 61 Varesanovic), Zeqiri, Minchev (Dk. 61 Emrecan Bulut), Jurecka

Silivrispor: Kaan Atakan, Atakan Aksoy, Ramazan Kallıoğlu, Oğuz Yavuz (Dk. 59 Tahsin Hacımustafaoğlu), Vedat Saygı, Murat Ulusoy (Dk. 75 Emre Eser), Emirhan Türkmen, Emir Hakan Patan (Dk. 59 Kerim Bölük), Emre Demir (Dk. 59 Mehmet Aydın), İsmail Düzgün (Dk. 80 Batuhan Kurt), Mert Aktaş

Goller: Dk. 21 ve 54 Mert Aktaş (Silivrispor), Dk. 31 ve 47 Papanikolaou, Dk 86 Zeqiri (Çaykur Rizespor)