Ziraat Türkiye Kupası’nda Hatayspor, Osmaniyespor’u 5 golle geçti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile Nesine 3. Lig takımlarından Osmaniye FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında karşı karşıya geldi.
Mersin'de oynanan maçı ev sahibi Hatayspor 5-0 kazanarak 5. tura yükseldi. Hatayspor'un gollerini Strandberg (2), Rui Pedro, Funsho ve Aboubakar kaydetti.
Stat: Mersin
Hakemler: Batuhan Kolak, Yusuf Bozdoğan, Oğuz Kağan Çalışır
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir (Dk. 77 Yiğit Ali Buz), Oğuzhan Matur, Selimcan Temel (Dk. 71 Ali Yıldız), Abdulkadir Parmak (Dk. 62 Görkem Sağlam), Okoronkwo (Dk.46 Rui Pedro), Boutobba, Bamgboye, Stranberg (Dk. 62 Aboubakar)
Osmaniyespor FK: Numan Soysal, Halil Karataş, Selahattin Furkan Cöcü (Dk. 56 Emirhan Çavuş), Serhan Yılmaz (Dk. 46 Taylan Özgün), Emircan Birinci (Dk. 71 Gürcan Gözüm) , Mertcan Akkaya, Berke Çelik (Dk.46 Osman Yavuz), Alper Aşkın, Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 62 Birkan Öksüz), Mehmet Aslan, Muhammet Yusuf Ocak
Goller: Dk. 23 ve 45 Stranberg, Dk. 66 Rui Pedro, Dk.75 Bamgboye, Dk. 90+2 Aboubakar (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Selahattin Furkan Cöcü, Dk. 39 Mehmet Aslan (Osmaniye FK) Dk. 24 Kerim Alıcı (Hatayspor)