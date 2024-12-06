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Giriş Tarihi: 6.12.2024 08:37

Mehmet Türkmen ilk derbisini yönetecek!

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı... Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş, cumartesi akşamı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maçın hakemi olarak atanan 32 yaşındaki Mehmet Türkmen ise kariyerinin ilk derbisini yönetecek.

Mehmet Türkmen ilk derbisini yönetecek!

Beşiktaş- F.Bahçe maçına MHK, Mehmet Türkmen'i atadı. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Süper Lig kariyerine geçtiğimiz sezon başlayan 32 yaşındaki hakem ilk kez bir derbide düdük çalacak. Bu sezon 2. haftada Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Antalyaspor maçını yönetti.

4. haftada F.Bahçe'nin Alanya'yı 3-0 ve 10. haftada sarı-lacivertlilerin Bodrum'u 2-0 devirdiği karşılaşmalarda da Türkemen görevdeydi. Bu sezon 10 maç yöneten hakem, sezon başında Beşiktaş'ın G.Saray'ı 5-0 mağlup ettiği Süper Kupa finalinde ise 4. hakemdi.

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Mehmet Türkmen ilk derbisini yönetecek!
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