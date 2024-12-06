Son dakika: Bartuğ Elmaz’a Belçika’dan talip!

Fenerbahçe'nin eski futbol şube sorumlusu Selahattin Baki'nin başkanı olduğu Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot VA, Bartuğ Elmaz'a talip oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beerschot ilk teması kurdu.

BU SEZON 3 MAÇTA 46 DAKİKA OYNADI

2023/24 sezonunda takıma katılan orta saha oyuncusu, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Sivasspor'a gönderildi, bu sezon da yalnızca 3 resmi maçta süre alıp 47 dakika forma giydi.

F.BAHÇE'DEN İKİNCİ OYUNCU OLACAK

Beerschot'un Fenerbahçe ile temasa geçtiği tek oyuncu Bartuğ Elmaz değil. Bu sezon, Fenerbahçe'nin genç stoperi Omar Fayed de Belçika ekibinde top koşturuyor.

BARTUĞ ELMAZ'IN KARİYER YOLCULUĞU

Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra Marsilya'ya bedelsiz olarak katılan Bartuğ Elmaz, Fransız ekibinde kadroya girmekte oldukça zorlandı, bir sene sonra Fenerbahçe'ye 1.40 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıkan futbolcu, devre arasında kiralık olarak Sivasspor'un yolunu tuttu ve burada 12 maça çıktı. Sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen orta saha oyuncusu, bu sezon 3 maçta şans bulabildi. (Sporx)