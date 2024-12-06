Son dakika: Beşiktaş’ta stoper krizi! Tayyip Talha ve Emirhan Topçu...

Son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, yarın Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi kazanıp hem moral bulmak hem de camiadaki kara bulutları bir nebze olsun dağıtmak istiyor. Ancak takımdaki eksikler zorlu karşılaşma öncesi can sıkıyor. Daha önce Necip Uysal'ın çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatmasıyla eksilen savunma hattı, tendonundan operasyonu geçiren Gabriel Paulista'nın 3 ay sahalardan uzak kalacak olması büyük bir probleme dönüştü.

Bunların üzerine Felix Uduokhai'nin sakatlığının gelmesi keyifleri iyice kaçırdı. Geçen haftaki Hatayspor maçına Tayip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu, ikilisiyle çıkan siyahbeyazlılarda gözler Uduokhai'ye çevrildi. Dün idmana çıkmayan Nijerya asıllı Alman futbolcunun, bugün de antrenmana katılmaması durumunda derbide oynaması mümkün gözükmüyor. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda Tayyip Talha ve Emirhan'la özel olarak ilgilendi.



A4 KAĞIDIYLA TRANSFER RAPORU YAZMIŞ!

Beşiktaş'ta genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bırakan ancak yönetim kurulu üyeliğine devam eden Kaan Şakul, HT Spor'da önemli açıklamalar yaptı: "Bana yapılan saldırılar nedeniyle istifa etmek istedim. Hüseyin Başkana istifa mektubumu verdim. Hüseyin Başkan 'Kaan ağabey sensiz yürüyemem, bu gemiyi beraber limana yanaştıralım' dedi ve mektubu yırttı attı. Samet Ağabey'den başkana 2024-25 sezonu için transfer raporu gelmiş. Başkan, 'İnsanlar klasör klasör sunum yapıyor, bize A4 kağıdında geliyor. Hiçbir analiz yok, pahalı oyuncular.' vs. dedi. Bence başkanın orada bu işin böyle olamayacağı fikri oluştu. Bir kulübün başkanıyla, 2. başkanı neden imza yetkisi olmayan birinin imzasını kullanmaya ihtiyaç duysun. Ben bunu anlamıyorum."