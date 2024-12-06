Son dakika: Samet Aybaba’dan Kaan Şakul’a sert cevap! ’Hala şov, reklam peşinde!’

Beşiktaş'taki Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevinden geçtiğimiz hafta ayrılan Samet Aybaba, dün akşam konuşan yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'a yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Samet Aybaba'nın açıklamaları şöyle;

HALA ŞOV, REKLAM PEŞİNDE

Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür. Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi. Yok hoca görmüş de rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek.

KİME YAZDIĞI BELLİ OLMAYAN ÜÇ TANE ÜZERİ ÇİZİLİ WHATSAPP RESMİ

Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil. Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi.. Arkasından sosyal medya trolleri... Oooo Kaan bey belgeler ile konuştu. Düzen bu. Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim.

YALAN BUNLARIN AĞZINA YUVA YAPMIŞ

Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım. Gerekli BJK kurulları ile de bildiklerimi belgeleri ile paylaşıyorum. Anadolu'da güzel bir söz var. Yalan, bunların ağzında yuva yapmış. (Fanatik)