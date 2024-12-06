Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'un rakibi Kasımpaşa! Şenol Güneş'in 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 6.12.2024 18:57 Son Güncelleme: 6.12.2024 19:09

Son dakika: Trabzonspor'un rakibi Kasımpaşa! Şenol Güneş'in 11'i belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde istikrarsız günler geçiren Bordo-mavili takım bu maçı kazanmak ve yeniden çıkış yakalamak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Şenol Güneş'in 11'i belli oldu.

Son dakika: Trabzonspor’un rakibi Kasımpaşa! Şenol Güneş’in 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ligde istiktrar bir performans ortaya koyan bordo-mavili takım bu zorlu maçta rakibini yenmek ve yeniden çıkış yakalamanın hedefinde...

Şenol Güneş'in karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Batahov, Serdar Saatçı, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Draguş, Banza

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Cafu, Fall, Ben Ouanes, Da Costa

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Son dakika: Trabzonspor'un rakibi Kasımpaşa! Şenol Güneş'in 11'i belli oldu
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